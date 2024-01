Tifosi mobilitati per la trasferta di Carrara

AREZZO

L’Arezzo ha cominciato come meglio non poteva il nuovo anno. Mancano ancora però diciotto battaglie alla fine del campionato quindi gli amaranto non possono certo sedersi sugli allori. Anche perché il prossimo turno rappresenta subito un banco di prova importante per certificare la crescita della squadra: domenica 14 alle 20,45, infatti, l’Arezzo farà visita alla Carrarese, che fa del suo stadio un fortino. La squadra dell’ex Dal Canto non ha mai perso allo stadio "Dei Marmi", dove ha ottenuto fin qui sette vittorie e due pareggi in nove gare. Ecco che quindi l’impegno è sicuramente probante, anche se Indiani si affida a uno stato di forma che dice che nessuno ha fatto meglio dell’Arezzo nelle ultime tre gare: sette punti raccolti come il Cesena capolista, la Torres seconda, la Juventus NextGen e proprio la Carrarese, che dunque è in un momento altrettanto positivo, anche se il pareggio di Fermo ha annacquato l’entusiasmo.

Intanto la rosa amaranto è tornata a lavorare sul campo da ieri. Oggi effettuerà una doppia seduta, mentre domani e venerdì sono previste sedute singole che anticipano la rifinitura di sabato. La società ieri ha anche comunicato l’inizio della prevendita per il settore ospiti di Carrara.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito del circuito Etes o alla tabaccheria di Andrea Veri al Bagnoro tutti i giorni (tranne oggi) con orario 8,30-12,30 e 16-19. Il costo è di 10 euro e la prevendita chiuderà alle 19 di sabato.