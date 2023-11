Ti racconto Calvino letteratura e laboratorio a Terranuova

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino l’amministrazione comunale di Terranuova organizza incontri ed eventi per rendere omaggio ad uno dei maggiori intellettuali del nostro tempo. "Nell’anno dedicato ad Italo Calvino ospiteremo una serie di iniziative dedicate alle bambine, ai bambini e agli adulti – ha detto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – con il coinvolgimento della biblioteca dei ragazzi e della biblioteca Le Fornaci. Era doveroso trovare dei momenti per rileggere e approfondire il grande insegnamento e la contemporaneità di Calvino". Calvino è stato e continua a essere un punto di riferimento della cultura italiana del secondo dopoguerra, intellettuale di grande impegno politico e dai molteplici interessi letterari. Questi gli appuntamenti in programma: sabato 18 novembre, alle ore 11, alla biblioteca dei ragazzi, Ti racconto Calvino, letteratura e laboratorio con Le leggomanti (4 - 8 anni); alle ore 17, alla biblioteca Le Fornaci, Perdonare Calvino, a cura di Alessandro Tempi. Sabato 2 dicembre, alle ore 17, alla biblioteca Le Fornaci, Calvino vs Calvino, sfida letteraria ad alta voce: ascolta e vota il tuo Calvino preferito.