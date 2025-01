The Approach. Tre donne in scena al Verdi

Il Teatro Verdi di Monte San Savino accende le luci sul 2025 con il primo appuntamento annuale della stagione teatrale. Questa sera alle 21:15, protagoniste della scena saranno Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber in "The Approach" di Mark O’Rowe, scene e regia di Andrea Macaluso, per una produzione Il Lavoratorio. "The Approach", dell’irlandese O’Rowe, porterà sul palco del Verdi tre donne. Tre conversazioni che si svolgono nell’arco di cinque anni e che ci fanno entrare nella vita personale di Anna, Cora e Denise. Cosa si rivelano a vicenda? Cosa ha da nascondere ognuna di loro? Quale mistero avvolge le loro vite? Solo quando tutti i dettagli inizieranno a divergere, ci si renderà conto che si sta giocando un sottile gioco di sopravvivenza. "The Approach" è un puzzle di rara complessità, un raffinato thriller psicologico che indaga l’autenticità dei rapporti umani e il profondo, costante bisogno di dare un senso al proprio mondo. Quanto ci conosciamo veramente? Sappiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno? E quando chiediamo, c’è qualcuno che ci ascolta? Un’opera sull’essere umano, un’esplorazione del tradimento e un appello ad ascoltare attentamente. Prima che sia troppo tardi. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Il 24 gennaio alle 21,15, la stagione del Verdi prosegue in occasione del Giorno della Memoria, con Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda che porteranno sul palco del Verdi "Un autunno d’agosto" tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini nella riduzione teatrale di Elena Miranda. Regia di Luisa Cattaneo e musiche originali di Luca Roccia Baldini eseguite dal vivo da Madoka Funatsu alla fisarmonica.

Il 6 febbraio, alle 21:15, appuntamento con "Le case del malcontento" dal romanzo di Sacha Naspini con Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Francesco Mancini. Caterina Guzzanti e Federico Vigorito saranno i protagonisti dell’atteso evento di venerdì 7 marzo, alle 21,15, in "Secondo lei", scritto e diretto da Caterina Guzzanti. Chiusura di stagione mercoledì 26 marzo, alle 21,15, con I Sacchi di Sabbia in "Pluto" da Aristofane.