"That’s Politica": come funzionano potere, istituzioni e burocrazia

Sabato 13 maggio alle 18 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "That’s Politica! Potere, istituzioni, burocrazia: come funzionano e perché cambiano la nostra vita" di Chiara Albanese edito da Vallardi. L’autrice sarà introdotta da Luigi Torreggiani e all’incontro interverranno Marco Donati, Francesco Romizi e l’assessore Federico Scapecchi. Per tutti quelli che pensano che la politica sia complicata e distante, ecco una mappa per comprenderne i meccanismi. Un libro per capire come prendono le decisioni i governi, il Parlamento e come funziona la giustizia. E perché questo ci riguarda. Complessa, noiosa, ripetitiva, litigiosa e faziosa: la politica italiana non si fa amare dai suoi cittadini, sempre più spesso disinteressati a quello che accade nelle stanze del potere. In parte perché la cosa pubblica appare distante anni luce dalle nostre occupazioni quotidiane, in parte perché districarsi nel dedalo di figure, iter e palazzi sembra un’impresa per pochi. Eppure conoscere la politica è uno strumento essenziale per far valere i nostri diritti di cittadini. Chiara Albanese è la persona giusta per orientarci: dal suo osservatorio privilegiato di corrispondente di Bloomberg spiega la politica italiana agli stranieri e, col suo podcast Politics, fondato con il vicedirettore del Post Francesco Costa, la spiega agli italiani. That’s Politica! è un libro per tutti: una spiegazione chiara ed efficace di come funzionano il sistema, i partiti, le istituzioni del nostro Paese, e la dimostrazione pratica di come la politica riguarda tutti noi da vicino, anzi vicinissimo. Un’opera che intreccia alla politica l’avventura legale vissuta dall’autrice, That’s Politica! è la bussola per non restare un passo indietro, capire il nostro Paese e agire in modo consapevole. Chiara Albanese è la corrispondente politica e la vice responsabile della redazione politica europea per l’agenzia stampa americana Bloomberg News. Ha scritto per Wall Street Journal, Sole 24 Ore, Corriere della Sera.