Test diagnostici nella farmacia comunale due di San Giovanni

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Anche in farmacia è possibile effettuare alcuni test diagnostici e di telemedicina.

E la farmacia comunale 2 di via Spartaco Lavagnini a San Giovanni Valdarno mette a disposizione del cittadino test del colesterolo, elettrocardiogramma, holter pressorio H24 e holter cardiaco a prezzi scontati fino alla fine di febbraio.

Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Il test del colesterolo, eseguito mediante prelievo di sangue capillare, è utile per misurare il valore del colesterolo nel sangue.

Esiste una forma di colesterolo “buono” (colesterolo Hdl) che riduce il rischio di malattie cardiovascolari, e una di colesterolo “cattivo” (colesterolo Ldl), che costituisce la frazione pericolosa da ridurre, se elevata. Il risultato è disponibile in 10 minuti.

L'Elettrocardiogramma a riposo (Ecg) è di veloce esecuzione per adulti e bambini e prevede l’utilizzo di uno strumento capace di registrare e riportare graficamente il ritmo e l’attività elettrica del cuore. L'holter cardiaco (holter Ecg) è un test diagnostico che consiste nella registrazione continua dell’attività elettrica del cuore nelle 24 ore.

L’apparecchio utilizzato è un piccolo registratore collegato con dei cavi a degli elettrodi applicati sul torace del paziente che permettono di rilevare il battito cardiaco. Infine l'holter pressorio 24h è indolore e non invasivo e permette , a intervalli di 30 minuti, di misurare la pressione arteriosa nelle 24 ore e di registrarne i risultati attraverso l’uso di uno sfigmomanometro portatile.

Servizi che si iscrivono nell'ambito delle campagne di prevenzione e che si aggiungono a quelli tradizionali offerti da entrambe le farmacie comunali.