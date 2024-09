Tessera elettorale: dove e quando ottenerne una nuova

ARezzo, 15 settembre 2020 - In vista della tornata elettorale del 20 e 21 settembre, l’invito agli elettori resta quello di verificare la validità della tessera elettorale. In caso di smarrimento o furto della stessa o di esaurimento degli spazi disponibili è possibile richiedere il rilascio di una nuova allo Sportello Unico. Nei prossimi giorni, solo per questo specifico servizio, non sarà necessario prenotare un appuntamento. Basterà infatti presentarsi allo sportello, fermo restando il rispetto delle normative anti-Covid: indossando quindi correttamente la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso sarà regolato dal personale in servizio in modo da evitare assembramenti. Oltre all’ordinario orario di apertura per gli altri servizi, lo Sportello Unico sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni e orari: venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Attenzione invece a martedì 22 settembre: lo sportello resterà chiuso per l’intera giornata per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni.

Novità per gli elettori delle sezioni 1 e 55. Per la numero 1, sempre a palazzo comunale, si entra adesso da via Cesalpino 49. La 55, di Agazzi, è stata trasferita al centro di aggregazione sociale. I cittadini potranno recarsi presso le sezioni muniti della tessera elettorale in loro possesso sulla quale dovranno apporre il tagliando di aggiornamento spedito dall’ufficio elettorale.

Su https://www.comune.arezzo.it/ notizie/domanda-voto- domiciliare-elettori- quarantena-isolamento- fiduciario-covid-19 si possono trovare tutte le informazioni per gli elettori che, in vista della prossima tornata di domenica 20 e lunedì 21 settembre, sono sottoposti a trattamento domiciliare o sono in quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Gli stessi potranno esprimere il voto presso il proprio domicilio facendo pervenire al Comune apposita richiesta entro martedì 15 settembre 2020.

Al link sopra riportato sono elencati i documenti da allegare alla richiesta e le modalità di trasmissione.

L’ufficio elettorale, sentita la Asl, registrerà sulla lista di sezione l’ammissione al voto domiciliare dandone comunicazione a questi elettori entro sabato 19 settembre.

Informazioni anche telefonando a 0575 377239 - 774 oppure per e-mail: elettorale@comune. arezzo.it