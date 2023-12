Terza corsia A1 fra Incisa e Valdarno. Lavori all’ultimo lotto entro il 2025

di Marco Corsi

Verrà presentato nel giugno del 2024 il progetto di realizzazione della terza corsia autostradale tra i caselli di Incisa e . Lo ha annunciato nei giorni scorsi, durante il sopralluogo ai cantieri del tratto fiorentino della A1, Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. I lavori dovrebbero partire nel 2025.

Il progetto, come tanti altri legati alla più importante infrastruttura viaria dell’Italia, è stato integrato con le nuove norme tecniche. 16 km diventeranno a tre corsie e sono previste opere di valorizzazione del territorio per 50 milioni di euro. Tra queste, il potenziamento di un tratto della Regionale 69 nel comune di Reggello, la realizzazione del nuovo ponte tra Montevarchi e Terranuova e la passerella ciclopedonale sull’Arno a San Giovanni. Difficile indicare una tempistica sull’avvio dei lavori. Parliamo di un intervento atteso da decenni. I lavori interesseranno per 5,505 km il territorio di Figline, per 5,293 km il territorio di Reggello, per 4,701 km il comune di San Giovanni, per 1,477 km il comune di Terranuova e per 1,170 km il territorio di Incisa. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. All’interno del segmento viario ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni . La costruzione della terza corsia rappresenta una priorità in un tratto autostradale strategico del centro Italia e consentirà di adeguarlo a flussi di traffico sempre maggiori. Accanto alla grande opere ne sono previste altre, connesse e funzionali, nei territori interessati. Tra i fiori all’occhiello, la bretella di collegamento tra l’area delle Coste e il casello A1 . Un’opera da oltre 18 milioni di euro che chiuderà il cerchio della variante alla Regionale 69. Sarà poi realizzato un nuovo ponte che collegherà la zona di Poggilupi con via Leopardi a Montevarchi. Un investimento di 15 milioni di euro.

Importanti investimenti anche a San Giovanni. La realizzazione della terza corsia autostradale è fondamentale soprattutto in termini di sicurezza . Il tratto valdarnese dell’Autosole spesso è al centro di tamponamenti e incidenti che, oltre a causare vittime e feriti, provoca disagi enormi alla circolazione non solo sulla maggiore infrastruttura viaria italiana, ma anche sulla viabilità ordinaria. È successo più di una volta, infatti, che a causa di blocchi di traffico multi automobilisti e camionisti siano usciti al casello intasando la regionale 69, già ingolfata di suo. L’opera quindi è assolutamente necessaria e finalmente gli step burocratici sembrano arrivati al termine.