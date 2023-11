Terrossola, lavori conclusi. Ora la strada è in sicurezza

di Sonia Fardelli

Ancora più attenzione alle infrastrutture dopo le recenti alluvioni da parte dell’amministrazione comunale , con controlli e sopralluoghi anche nelle strade che portano alle frazioni. "Il nostro è un territorio fragile – ha detto il sindaco Filippo Vagnoli – e dobbiamo investire per prendercene cura nel tempo". E proprio in questi giorni si è recato a Terrossola per capire a punto sono i lavori di sistemazione della strada e come sta procedendo la fase conclusiva di questo secondo stralcio di intervento. "Si tratta di uno degli interventi più significativi degli ultimi anni sul fronte della fragilità idrogeologica del nostro territorio – spiega Vagnoli – e siamo soddisfatti poiché stiamo restituendo agli abitanti e a tutto il comune, un tratto in completa sicurezza. Questo secondo stralcio dell’intervento ha richiesto un intervento di 370 mila euro, fondi intercettati grazie a un’attenta programmazione, progettazione e quindi intercettazione di finanziamenti. Si tratta di una messa in sicurezza totale con un nuovo guardrail, l’installazione delle reti per le scarpate più ripide e la nuova asfaltatura su tutto il tratto viario". Un’operazione iniziata diverso tempo fa e che adesso è in dirittura di arrivo per restituire agli abitanti una strada sicura e agevole.

"Il primo stralcio di intervento – continua Vagnoli – è stato completato lo scorso anno con i primi 140 mila euro di investimento. Con questo secondo stralcio di 370 mila euro andiamo a realizzare un lavoro di grandi dimensioni che è andato primariamente a recuperare una frana che aveva interessato il fondo stradale con gravi disagi alla popolazione per poi passare alla completa messa in sicurezza della strada avvenuta con questo secondo stralcio".

Ma Terrossola non è stata l’unica frazione interessata dai lavori dell’amministrazione comunale. "Il nostro è un territorio molto fragile dal punto di vista idraulico e idrogeologico – ribadisce l’assessore ai lavori pubblici Caporali – La cura costante è fondamentale e in questa direzione vanno i lavori a Terrossola, ma anche a Serravalle, Banzena, Camprena".