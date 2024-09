Terranuova. Week end da tutto esaurito al Perdono

Arezzo, 23 settembre 2024 – Questo week end ha regalato a Terranuova e al suo Perdono un numero di visitatori impressionante. Sia sabato sera che ieri l’affluenza è stata davvero da record, con decine di migliaia di persone che si sono riversate per le strade del centro. Tutti esauriti i parcheggi allestiti all’ingresso di Terranuova e nella zona della Fimer. Inevitabili, ovviamente, le code, con molte auto incolonnate provenienti dal casello e da Montevarchi. La polizia municipale ha lavorato senza sosta e gli agenti, coadiuvati dai volontari e dalla Protezione Civile, hanno anche aiutato molti automobilisti a districarsi nel traffico e a trovare i parking che erano stati allestiti per l’occasione. Una fiumana di gente che si è spostata dalla zona del parco fluviale a via Piave, sede di Valdarno Espone, da piazza Liberazione a via Roma e piazza della Repubblica. Intanto questa mattina sono stati pennuti i protagonisti della grande kermesse. Il lunedì del Perdono rappresenta, per Terranuova Bracciolini, l’appuntamento clou dell’anno. Chiuse le aziende, chiusi gli uffici, chiuse le scuole. Insomma, Terranuova si ferma per la Fiera degli Uccelli, giunta addirittura alla 410esima edizione. Decine di migliaia di persone, fin dalle prime ore del mattino, hanno raggiunto l’area fieristica per aggirarsi tra le gabbie ed assistere alla gara di imitazione del tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, allodola e fringuello. Oggi pomeriggio, oltre alla rassegna dei pennuti, da segnalare la Tombola dell’Avis e in serata la premiazione della miglior porchetta degustata e una esibizione di una scuola di canto con musica. Domani gran finale con la classicissima di ciclismo per dilettanti ed elite under23 “Ruota D’Oro”. Il concerto della Filarmonica Verdi e i fuochi artificiali chiuderanno l’edizione 2024 del Perdono di Terranuova.