Terranuova Traiana. Dalla Fiorentina arriva Niko Martini

Arezzo, 19 luglio 2024 – Non si ferma il Terranuova Traiana, che ha ingaggiato il calciatore Niko Martini, rilevandolo da ACF Fiorentina con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato ad Arezzo il 14 febbraio 2006, ruolo centrocampista, Martini muove i suoi primi passi calcistici nel Capolona Quarata. A 9 anni viene prelevato dalla Fiorentina e con gigliati completa il suo percorso salendo tutti i gradini del settore giovanile fiorentino, sapientemente guidato dal responsabile Valentino Angeloni. Con la maglia viola Niko prende parte ai Campionati Nazionali Serie A Under 14, 15, 16 e 17.

Nel 22-23 con gli Allievi Nazionali colleziona 10 presenze oltre a disputare la gara di andata dei quarti di finale contro la Juventus: per altro eliminata al termine del doppio confronto (perso 3-1 in trasferta, vinto 4-0 in casa). Fiorentina che verrà poi estromessa dalla corsa allo Scudetto dall'Inter vittorioso 3-1 d.t.s. nella semifinale giocata allo stadio del Conero di Ancona. Il debutto con l'Under 17 per Martini avviene il 4 settembre 2022 nella gara vinta 7-1 in casa contro il Pisa alla prima giornata. Nella stagione appena archiviata con la Under 18 guidata da mister Christiana Papalato, Niko esordisce alla prima di campionato nel match perso 2-1 al Centro Sportivo Asseminello contro il Cagliari, colleziona 13 presenze, ottenendo un tredicesimo posto in campionato e gli ottavi di finale alla Viareggio Cup. Dopo 9 stagioni nella Cantera Viola il primo trasferimento, seppur in prestito, con il passaggio nella prima squadra di ASD Terranuova Traiana. Il sodalizio biancorosso ha voluto ringraziare l'ACF Fiorentina nella persona di Valentino Angeloni, responsabile settore giovanile, Maurizio Niccolini area research scouting e i rispettivi collaboratori.