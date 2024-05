Terranuova. Presentata la squadra di Mauro Di Ponte

Arezzo, 13 maggio 2024 – Sabato 11 maggio, nell'Aula del Consiglio di Terranuova Bracciolini, si è tenuta la presentazione del programma e della lista dei candidati di Terranuova Futura che concorreranno alle prossime elezioni amministrative, a sostegno del candidato sindaco Mauro Di Ponte. “La squadra di Terranuova Futura è composta da individui provenienti da varie realtà del territorio terranuovese, impegnate attivamente nell’associazionismo, con variegata formazione culturale e professionale – ha detto il candidato sindaco Mauro Di Ponte - Il programma amministrativo è stato realizzato insieme alla cittadinanza in una intensa campagna d’ascolto di tutta la comunità. E’ centrato sullo sviluppo del tessuto produttivo, sulla tutela dell’ambiente e l'energia pulita, sullo promozione delle frazioni e la riqualificazione del centro di Terranuova, sull'economia locale, sulla tutela e sviluppo dei servizi socio-sanitari, su politiche d’investimento rivolte a scuola, sport, cultura, integrazione e soprattutto riserva particolare attenzione a politiche rivolte a sostenere e dare fiducia ai giovani”.

Di Ponte ha annunciato la sua decisione di aderire al Patto per l'ambiente e il benessere promosso dal Movimento Consumatori Toscana, sottolineando il suo impegno verso la tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. "Siamo orgogliosi di presentare una squadra importante, pronta a lavorare per il bene di Terranuova Bracciolini: ognuno dei candidati porta con sé un bagaglio di esperienza e competenze uniche. Sono sicuro che insieme realizzeremo il nostro programma e faremo crescere Terranuova", ha dichiarato Mauro Di Ponte. "Il nostro programma politico è il risultato di un lavoro attento e mirato, progettato per dare risposte a questioni imminenti, ma anche e soprattutto per costruire il futuro di Terranuova dei prossimi 10 anni. Siamo determinati a portare avanti un'azione amministrativa responsabile, trasparente, ed indipendente da influenze esterne, orientata al benessere dei cittadini e allo sviluppo e salvaguardia del nostro territorio."

Lista dei candidati: ● Blagojevic Radenko ● Casini Valentina ● Ciabattini Omar ● Ciancio Paratore Denise ● Corvino Mery ● D'Angiò Lorenzo ● De Matteis Valentina ● Gabbrielli Leonardo ● Kaur Sarbjit ● Mugnai Massimo ● Natalini Giulia ● Nuzzi Greta ● Rossi Simone ● Stagi Alessandro ● Tigli Katia ● Tronci Alessio