Terranuova: potenziamento del polo sanitario e nuova Casa della Comunità

A Terranuova proseguono i lavori per il potenziamento dei servizi nel polo sanitario di via Donizetti, dove sorgerà anche la Casa della Comunità. Dopo l’avvio del cantiere per l’ampliamento della Casa della Salute, sono stati realizzati una serie di interventi che si integrano con le attività in corso.

Il primo riguarda il collegamento diretto e accessibile ai disabili tra l’ingresso alla Clinica di Riabilitazione Toscana-Casa della Salute e il parcheggio retrostante. E’ stata infatti costruita una rampa in acciaio con percorso sicuro, protetto e senza barriere architettoniche. Ciò consentirà una fruizione migliore dei servizi per tutti, compreso chi ha difficoltà motorie.

In parallelo, dopo la riqualificazione del padiglione Forlanini sono stati avviati i lavori di sistemazione del padiglione Bigi. I lavori comprendono la revisione della copertura e delle facciate, oltre alla sistemazione degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle strutture in vista dell’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari.

I tempi di realizzazione previsti per questi interventi sono di circa quattro mesi. "Queste azioni rientrano in un programma complessivo di ottimizzazione delle strutture e dei servizi – ha detto il Sindaco Sergio Chienni – che si completerà in seguito con la realizzazione della Casa della Comunità hub da parte dell’AUSL Toscana Sud Est. Obiettivo principale è il miglioramento dell’accessibilità e la riduzione della dispersione dei percorsi sanitari, oltre che il miglioramento edilizio ed urbanistico della nostra città" ha concluso il primo cittadino.

E riguardo alla Casa della Comunità, i lavori sono già partiti. Avrà una superficie di circa 1000 mq, con tutti gli spazi interni ed esterni necessari al suo funzionamento. L’edificio, previsto dal Pnnr, muoverà 1,5 milioni di euro di investimenti.

All’interno una presenza medica H24 7 giorni su 7, anche attraverso l’integrazione della Continuità Assistenziale; la presenza infermieristica h 12 tutti i giorni della settimana, il punto unico di accesso sanitario e sociale; il punto prelievi; i servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio delle cronicità con ecografo, elettrocardiografo, retinografo, oct, spirometro; servizi infermieristici, inclusa l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità.

Previsti poi il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP e il servizio di assistenza domiciliare di base. Vi opererà un’equipe multiprofessionale di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. Sarà un edificio su due livelli, accessibile e funzionale, per fornire le risposte socio sanitarie dei cittadini in modo efficiente.