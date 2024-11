Terranuova, con l’app Bmove paghi solo i minuti di sosta che usi

Arezzo, 21 novembre 2024 – Sul territorio comunale è attivo il sistema di pagamento Bmove (che ha sostituito Phonzie) per pagare il parcheggio sulle strisce blu, in modo comodo e senza sprechi. Scaricando l’app Bomove infatti è possibile pagare solo i minuti di sosta realmente utilizzati senza lasciare credito inutilizzato.

Il funzionamento di bmove è semplice ed efficiente: una volta parcheggiata l’auto, basta aprire l’app, selezionare la zona di sosta e avviare il conteggio dei minuti effettivi. In questo modo, si paga esclusivamente per il tempo effettivamente trascorso nel parcheggio, senza dover preoccuparti di dover stimare in anticipo la durata della sosta.

Inoltre, il sistema offre la possibilità di estendere il tempo di sosta in modo rapido e pratico, evitando sanzioni in caso di prolungamento. Si può pagare la sosta usando il metodo di pagamento preferito: carta di credito, Apple Pay, Google Pay e Paypal. Bmove è presente in decine di città, italiane ed estere, e dà accesso anche ai parcheggi del Gruppo Best in Parking, senza biglietto e a tariffe scontate.

Uno strumento per far risparmiare tempo e denaro agli automobilisti, pagando il parcheggio con pochi click, direttamente dal proprio smartphone.