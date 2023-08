È attivo il servizio di sostegno e informazioni per stranieri, curato dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Lo sportello offre supporto socio-lavorativo, abitativo e orientamento legale. L’ufficio è aperto ogni mercoledì su appuntamento dalle 15 alle 18, in via Concini 40, a Terranuova. Per appuntamenti: inviare un messaggio via Whatsapp a 353 439 0762.