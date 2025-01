Terranuova, al via l’intervento di riqualificazione urbana in via Vittorio Veneto

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Il 20 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione urbana lungo il tratto di via Vittorio Veneto, compreso tra via Giorgio La Pira e via Aldo Moro.

L’intervento, che avrà una durata stimata di 30 giorni, prevede la trasformazione di una fascia di terreno incolto, larga poco meno di cinque metri, in un nuovo marciapiede urbano, con un costo di circa 50 mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede largo 1,50 metri, in continuità con quelli esistenti, pavimentato e dotato di adeguati sistemi di drenaggio per la gestione delle acque piovane. “L’intervento – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – contribuirà a migliorare la sicurezza e la fruibilità pedonale dell’area, a beneficio dei cittadini e del flusso pedonale quotidiano.

Questi lavori si inseriscono all’interno di un programma complessivo di adeguamento della viabilità urbana che stiamo portando avanti nell’area di via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri e via Fratelli Kennedy. L’obiettivo primario è il miglioramento della sicurezza, non solo per il traffico veicolare, ma anche per i pedoni, tra cui le persone con disabilità.

Investire per migliorare progressivamente la sicurezza e l'accessibilità delle nostre strade è una priorità per garantire una città più vivibile e inclusiva per tutti”. Durante il periodo dei lavori verranno adottati tutti i provvedimenti necessari per minimizzare disagi e garantire la sicurezza degli utenti.