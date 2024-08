Terranuova. 50.000 euro per l’acquisto di una nuova ambulanza

Arezzo, 01 agosto 2024 – Grande partecipazione e successo per l’iniziativa benefica “Merenda nell’aia” tenutasi presso l’Agriturismo Il Piano dell’Azienda Agricola Bonaccini, lo scorso 17 Luglio. L’evento, organizzato in collaborazione con la Misericordia di Terranuova Bracciolini, l’Arkadia Onlus e l’Associazione La Tribù dei nasi rossi, ha visto la comunità locale unirsi per una nobile causa: l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia di Terranuova Bracciolini. Dall’avvio dell’iniziativa nel 2007, fino all’anno scorso, grazie alla generosità dei partecipanti alla “Merenda nell’aia”, sono stati raccolti circa 50.000 euro. Quest’anno, l’evento ha raggiunto un nuovo traguardo, con gran parte dell’incasso destinato all’acquisto della nuova ambulanza a servizio della comunità.

“Questo evento - ha commentato Patrizio Italiano, Governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini - ci ha dato negli anni un notevole contributo. Voglio quindi ringraziare la famiglia Bonaccini, il Comitato della Penna e l’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, che hanno deciso di donare il ricavato dell’iniziativa alla Misericordia, che lo investirà in nuovi veicoli e nuovi mezzi per dare più sicurezza sia ai volontari che li guideranno che ai pazienti che verranno trasportati. Questo della famiglia Bonaccini è stato un gesto molto altruistico che rispecchia il sentimento della nostra comunità. Questo contributo servirà per aiutare le persone più fragili e più deboli.”

Attraverso questo spirito di solidarietà, sarà infatti possibile migliorare i servizi di assistenza offerti alla cittadinanza bisognosa, grazie ai nuovi mezzi che saranno impiegati sia per il soccorso di emergenza che per il trasporto di pazienti. “Il vostro gesto di generosità - ha concluso Patrizio Italiano - è di grande importanza e ci permetterà di migliorare ulteriormente i nostri servizi e le nostre capacità di intervento. Grazie al vostro sostegno, potremmo infatti continuare a servire la comunità con maggiore efficienza e prontezza. Il vostro contributo dimostra un profondo senso di solidarietà e comunità, valori che sono alla base del nostro lavoro quotidiano. Siamo estremamente grati di avere persone ed istituzioni come voi nella nostra comunità, pronte a fare la differenza con atti concreti di bontà e altruismo