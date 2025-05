L’IC Cesalpino al Campus scuola futura: tra Stem, musica e partecipazione attiva

Arezzo, 6 maggio 2025 – L’Istituto Comprensivo Cesalpino si preparerà a partecipare con entusiasmo e spirito innovativo al Campus Scuola Futura, evento di rilievo nazionale dedicato alla didattica innovativa e alla valorizzazione delle buone pratiche educative.

Il nostro Istituto sarà presente con uno stand dedicato, dove verranno presentati progetti significativi realizzati all’interno della scuola, in particolare nei settori STEM e artistico-musicali.

Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado daranno prova delle competenze acquisite attraverso dimostrazioni pratiche di robotica educativa, illustrando i percorsi svolti durante l’anno. I ragazzi mostreranno come, grazie all’integrazione di tecnologie e approcci didattici innovativi, si possano sviluppare competenze logiche, digitali e collaborative fin dalla giovane età.

Ad arricchire la manifestazione, il coro dell’indirizzo musicale dell’Istituto si esibirà con un repertorio selezionato, portando sul palco l’armonia tra talento, passione e formazione artistica. Sarà un momento di grande emozione e partecipazione, che metterà in luce il valore della musica nella crescita formativa degli studenti.

Anche alcune classi della Scuola Primaria del plesso Pio Borri saranno protagoniste dell’evento: prenderanno parte ad attività laboratoriali e interattive, pensate per stimolare la curiosità, il pensiero critico e la collaborazione tra pari. I più piccoli dimostreranno come l’innovazione possa coinvolgere attivamente ogni fascia d’età, fin dai primi anni del percorso scolastico.

Il Campus Scuola Futura rappresenterà una preziosa occasione di crescita e condivisione per l’intera comunità scolastica. L’IC Cesalpino confermerà così il proprio ruolo di scuola innovativa del territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione in un’offerta formativa moderna, inclusiva e proiettata verso il futuro.

Sarà un grande evento per la scuola, per la città e per tutto il nostro Istituto, che continuerà a investire con convinzione nella qualità dell’educazione, nella valorizzazione dei talenti e nella costruzione di un ambiente scolastico dinamico e aperto al cambiamento.