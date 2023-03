Tempo di musica I grandi talenti a Casa Bruschi

di Claudio Santori

La Fondazione Ivan Bruschi festeggia un compleanno tutto particolare: la maggiore età della stagione concertistica Internazionale, la rassegna musicale giunta alla diciottesima edizione. "La stagione dei concerti – spiega il presidente della Fondazione, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, Luca Benvenuti – è il nostro fiore all’occhiello, un connubio prestigioso tra antiquariato e musica da camera che valorizza la vocazione artistica e culturale della Casa Museo in una logica di attrattività sempre più di livello internazionale". E il cartellone proposto quest’anno dal direttore artistico Roberto Pasquini risponde forse come non mai alla premessa del Presidente perché, proseguendo nella tradizionale accoppiata fra gioventù e talento, offre quest’anno sei straordinari vincitori dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale, sei talenti di primissimo ordine che suoneranno in esclusiva per Arezzo. Ad aprire la stagione sarà giovedì 30 marzo alle 21 il violinista russo Fedor Rudin, vincitore del Concorso Paganini di Genova e già primo violino dei mitici Wiener Philarmoniker. È figlio d’arte perché è nipote del celebre compositore Edison Denisov del quale presenterà una composizione accanto a pagine di Schubert, Debussy e Prokofiev. Venerdì 14 aprile Roberto Pasquini col violinista Luca Giardini eseguirà un programma bachiano con l’Ensemble Sezione Aurea che utilizza strumenti originali ed evocherà un sontuoso sound d’antan. Ancora un flautista salirà sul podio domenica 7 maggio: Alberto Navarra, vincitore del Concorso Internazionale “Carl Nielsen”, primo italiano da quasi mezzo secolo, Giovedì 25 maggio sarà la volta della giovane Hayoung Choi, coreana, ma nata in Germania, violoncellista che a soli 24 anni ha vinto il prestigioso concorso "Queen Elizabeth" di Bruxelles. Giovedì 8 giugno suonerà il pianista kazako Alim Beisenbayev. Chiuderà la rassegna col Botto il pianista Kevin Chen, un artista impressionante che ha vinto nel 2022 a soli 17 anni il famoso concorso di Ginevra. Tutti i concerti saranno tenuti alle 21 tranne quello del 7 maggio che sarà tenuto alle 18. Informazioni: tel. 3479557056; mail: [email protected]