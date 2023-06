Tempi delle carriere: Marmorini salva il suo 5 per nove centesimi

Lancia d’oro al fotofinish. La vittoria di Sant’Andrea passa infatti per la prima carriera di spareggio di Tommaso Marmorini (nella foto) che, nonostante il 5, è finito a un passo dalla penalizzazione, anzi a nove centesimi che sarebbero bastati per far scattare il -2 e dare la vittoria a Porta del Foro, visto che il limite per attraversare la lizza è di 4,85. Sono state aperte ieri pomeriggio le buste contenenti i tempi delle carriere della Giostra del Saracino

1.a carriera

Porta del Foro, Davide Parsi: 4,42 secondi

Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,49 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,34 secondi

Porta Crucifera, Niccolò Paffetti: 4,21 secondi

2.a carriera

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,49 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia: 4,64 secondi

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,57 secondi

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,65 secondi

1.o spareggio

Porta del Foro, Davide Parsi: 4,38 secondi

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,76 secondi

2.o spareggio

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,49 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,27 secondi

Oggi alle 18.30 al percorso espositivo I Colori della Giostra al piano terra del Palazzo Comunale avrà luogo l’iscrizione della vittoria di Porta Sant’Andrea nell’albo d’oro della Giostra del Saracino. L’ingresso è aperto al pubblico.