Telecamere e palestre. Il piano di investimenti arriva anche nelle frazioni

Più di 840 mila euro di investimenti: dalle palestre, all’illuminazione, passando dalle operazioni di restauro fino agli impianti di videosorveglianza. Monte San Savino mette la quarta e l’amministrazione comunale presenta un maxi piano di finanziamenti a pioggia su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazione. E’ quanto prevede il Bilancio consuntivo del 2003 che lo scorso due aprile è stato approvato nel parlamentino della città del Sansovino, con il voto contrario dell’opposizione In totale si tratta di un investimento di oltre 800 mila euro: 640 mila euro derivano dall’avanzo del comune mentre altri 210 mila sono coperti dai bandi del Gal e dal Ministero della transizione ecologica.. Gli investimenti? Su tutto il comune. Si parte dal completamento dell’Area del Fossatello dove sorgerà una nuova area camper insieme ad un’area polivalente dove si potrà giocare a basket, calcetto e pallavolo, ma ci saranno spazi anche per gli amici a quattro zampe. Altro capitolo riguarderà il restauro do Pizza San Francesco (sotto il palazzo del Comune) e il riadattamento della Palestra di Alberoro, che vedrà una riqualificazione ed un restyling così da permettere alla polisportiva di giocare in loco le sue partite senza doversene andare a Marciano.

Altro giro altra corsa: interventi attesi anche nella manutenzione straordinaria del parco di Fontarronco a Montagnano e dei Giardini pubblici del capoluogo, davanti a Porta Fiorentina.

Non finisce qui: nel cronoprogramma sono previsti anche investimenti per nuovi punti luce a Montagnano e alle Vertighe, una moderna centralina al semaforo di Alberoro, un impianto di videosorveglianza nel centro storico più un’altra serie di micro operazioni. "Abbiamo avuto un avanzo di amministrazione che per il Comune di Monte San Savino può essere considerato eccezionale, questo grazie anche ad una operazione di pulizia finanziaria sul Fondo crediti dubbia esigibilità - spiega il Sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati - questo ci ha consentito di poter destinare risorse ad investimenti per 840 mila euro, anche grazie alla compartecipazione di alcuni finanziamenti.

"Tali investimenti sono stati possibili, vorrei sottolineare, senza aumentare il prelievo fiscale, senza tagliare alcun servizio e senza contrarre mutui - aggiunge il primo cittadino - il nostro Comune da molti anni non vedeva un piano di investimenti di simile portata tale da poter dare risposte all’intero territorio comunale.