Teatro Dovizi. Al via la stagione. Tutte le sorprese

Con un’anteprima fuori abbonamento il 23 novembre, partirà dal 30, la stagione 2024/25 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione col Comune di Bibbiena. "Dalla prosa alla programmazione pensata per i più piccoli e le giovani generazioni. Anche per questa stagione – dice la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti – il cartellone del Dovizi si conferma aperto alle esigenze di una comunità che trova nel proprio teatro un luogo di crescita e confronto. Grazie all’impegno condiviso con l’amministrazione comunale e con Nata Teatro, fino alla prossima primavera gli spettatori di tutte le età potranno emozionarsi, conoscere e approfondire grazie a un programma che fa della qualità la propria cifra distintiva". L’anteprima di stagione fuori abbonamento, prologo della rassegna dedicata ai ragazzi, Uomini dalle stelle, è fissata per sabato 23 novembre alle 21. In scena Juliet, di e con Stefano Marzuoli, per la regia André Casaca. La stagione in abbonamento si apre sabato 30 novembre (alle 21, come per tutti gli spettacoli) con Donna di prim’ordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito con Maria Pia Timo, per la regia di Roberto Pozzi. Giovedì 19 dicembre è il momento di Molto rumore per nulla di William Shakespeare nell’adattamento di Proscenio Teatro, con Mirco Abruzzetti, Emanuela Capizzi, Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali, Stefano Tosoni e Venusia Morena Zampaloni. La stagione prosegue mercoledì 22 gennaio: in scena Solo quando lavoro sono felice. Lupo oltre il confine, di e con Livio Valenti, è lo spettacolo prodotto da Nata in programma mercoledì 5 febbraio. Da Ferenc Molnar, in programma, martedì 18 febbraio, Uno, due, tre! nell’adattamento de I Sacchi di Sabbia. Giovedì 6 marzo arriva Elisabetta Salvatori con Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila. Il mondo libero di Antonio Ligabue. L’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento, il 26 marzo, è con Paolo Sorretino vieni devo dirti una cosa di e con Giuseppe Scoditti.