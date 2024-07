Teatro di martedì al parco Pertini. Koinè va in scena per i bambini

Teatro al Parco Pertini per bambini e famiglie. Ogni martedì arrivano gli spettacoli nel verde grazie all’iniziativa di Koinè insieme a Chimera Gold sponsor dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, il contributo di Menchetti e la collaborazione artistica di Officine della Cultura. Inizio oggi 9 luglio e conclusione il 6 agosto per il calendario di cinque appuntamenti per bambini al parco Pertini di Arezzo. In scena tutti di martedì alle 17.30. Oggi il Teatro del cerchio presenterà lo spettacolo “Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco)”, il 16 luglio sarà la volta della Compagnia La Nata con “Acqua matta”. La rassegna prosegue il 23 luglio col Teatro nelle foglie con “Cartoon Toylette”; il 30 Officine della cultura presenta “L’albero dell’amicizia” e infine il 6 agosto spazio all’Habanera Teatro con lo spettacolo “Storie di Toscana”.

La rassegna è organizzata dalla cooperativa sociale Koinè in collaborazione con Officine della Cultura. "Quando qualche anno fa, con una decisione innovativa e coraggiosa, abbiamo messo a disposizione l’immobile di proprietà comunale al Parco Giotto - oggi felicemente noto come Menchetti al Parco - avevamo in mente proprio ciò che è accaduto: una piena rigenerazione urbana e di comunità - commenta la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti. Oggi questo è un luogo bello, vivo, sicuro, attrattivo. Questo grazie alla collaborazione tra il Comune, la Koiné e Menchetti. Ringrazio particolarmente Koiné che con questa iniziativa interpreta a pieno anche il ruolo di socio della Fondazione Arezzo Comunità, che ha dato il proprio convinto patrocinio a questa iniziativa".