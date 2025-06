Teatro del Fiume, rassegna al via. Sarà un’estate ricca di spettacoli

CASENTINOLa rassegna "Teatro del Fiume" dalla compagnia casentinese Nata Teatro è arrivata alla sua ventiduesima edizione, e in collaborazione con numerosi Comuni del Casentino anche si presenta dentro un’estate piena di spettacoli per grandi e piccini. "Siamo felici di dare il via alla nuova edizione del Teatro del Fiume, una rassegna pensata per i più piccoli e per le loro famiglie, che da luglio a fine agosto porterà nei Comuni del Casentino ben 28 spettacoli, tra natura, gioco e immaginazione – dichiara Livio Valenti, direttore artistico di Nata Teatro – Un invito a vivere l’estate insieme, attraverso il linguaggio universale del teatro". La programmazione comincia con due serate ad ingresso gratuito: giovedì 3 luglio alle ore 21,15 al Borgo di Salutio va in scena lo spettacolo "Meneghino nel Castello di Tremarello" di Ortoteatro; venerdì 4 luglio al Centro di Aggregazione Sociale di Giovi "I quattro musicanti di Brema" di Nata Teatro. Domenica 6 luglio a Bibbiena Stazione (via Timossi) spettacolo "Il rapimento del principe Carlo" di Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, e lunedì 7 luglio spettacolo di Nata "Il soldatino di stagno" al Parco Fluviale di Corsalone. Venerdì 11 luglio a Pratovecchio "Ravanellina-una storia di verdura e libertà" di Nata Teatro, e domenica 13 luglio sarà la volta della compagnia Quintaparete con lo spettacolo "Augusto finestra" al Centro Creativo Casentino, Bibbiena Stazione. La programmazione prosegue al Cifa di Bibbiena venerdì 18 luglio con lo spettacolo "La cicala, la formica e…" di Teatro Eidos, e poi a Subbiano sabato 19 luglio con "La vera storia di cappuccetto rosso", ad ingresso gratuito.Lunedì 21 luglio al Palagio Fiorentino di Stia "Lo strano caso del dott. Jekyll e del signor Hyde" di Molino d’Arte, mentre giovedì 24 luglio a Rassina "La ciambella addormentata nel forno" di Nata. Luglio si conclude con lo spettacolo "Biancaneve" della compagnia Tieffeu che va in scena martedì 29 luglio a Pratovecchio. Agosto si apre con quattro spettacoli di Nata Teatro. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21,15. Il costo del biglietto, salvo gli eventi ad ingresso gratuito, è di 6 euro. Prenotazioni 3791425201.