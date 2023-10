Teatro dei Ricomposti . Oggi in scena: "Nessun dorma"

Sarà in scena oggi alle 17,30 al Teatro dei Ricomposti di Anghiari "Nessun dorma", della compagnia Kinkaleri, inserito all’interno della rassegna autunnale Essere Viventi, organizzata dall’Associazione Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub. Un’opera per l’infanzia, un riadattamento in tre atti della Turandot di Giacomo Puccini, ultimo capolavoro incompiuto del melodramma italiano, una fiaba di amore e morte che Kinkaleri racconta con sagome e disegni, indovinelli e travestimenti, in un incantevole artificio tra musica, canto, recitazione, scena. Lo spettacolo si struttura con la presenza di un attore danzatore che disegna e anima dal vivo i personaggi della fiaba e una cantante lirica che interpreta la gelida principessa Turandot, immersi in una scena in costruzione realizzata unicamente con carta bianca: una piccola opera che rimpicciolendosi non rinuncia alla sua grandiosità e meraviglia. "Nessun dorma" è una storia avvincente e magica di musica, parole, disegni e silenzi; un’opera lirica per un pubblico di bambini, ma anche per tutti quelli che, senza età, attraversano con amoroso disincanto la scena. Perché in fondo "Turandot" è un gioco.