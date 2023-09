Teatro Bucci, torna la luce Da domani partono i lavori "Un progetto prestigioso"

di Francesco Tozzi

"Dopo ben 8 anni riapriamo le porte di questo teatro". Valentina Vadi non riesce a trattenere l’emozione in occasione dell’inaugurazione del cantiere al cinema teatro Bucci, chiuso dal 2015 e per il quale si stentava ad intravedere una luce in fondo al tunnel. Lo scorso anno lo sblocco delle risorse regionali e l’arrivo dei fondi Pnrr, da domani finalmente il via ai lavori. "Non è un fatto scontato – ha aggiunto il sindaco di San Giovanni – essere riusciti a far ripartire questo cantiere, mettendo insieme un quadro economico molto importante. Per me è un obiettivo fondamentale, ci tenevo particolarmente nell’ambito del programma elettorale che si potesse realizzare questo intervento". Da cronoprogramma sono previsti 18 mesi di lavori, quindi il cantiere andrà avanti fino alla primavera del 2025.

"Un tempo lungo – ha precisato Vadi – perché è stato messo a punto un progetto prestigioso e attento ad ogni aspetto tecnologico riguardante gli spettacoli, teatrali e musicali, che andranno in scena". Presente al taglio del nastro anche l’ex sindaco Mauro Tarchi. Fu durante il suo secondo mandato (2004-2009) che il teatro venne acquisito dal Comune ed entrò in mano pubblica. "Ci sarà un sostanziale cambiamento – ha spiegato l’architetto Maurizio De Vita – perché è pensato come un teatro in grado di accogliere un pubblico vasto. Ci saranno modifiche architettoniche, scenotecniche e impiantistiche. La balconata sarà leggermente ridotta per ragioni tecniche, mentre resterà la grande platea e la struttura sarà in grado di ospitare oltre 1000 persone. Le modifiche scenotecniche all’avanguardia permetteranno alle grandi compagnie teatrali di esibirsi".

L’importo complessivo dei lavori è stimato oltre i 4 milioni di euro. L’inizio del restyling del cinema era previsto inizialmente per giugno, poi slittato a settembre. Il 31 dicembre 2021 il Comune di San Giovanni è risultato assegnatario di una bando sulla rigenerazione urbana facente parte del Pnrr per un importo di 2 milioni e 800mila euro. Altri 800mila euro sono poi arrivati da un contributo della Regione Toscana. Il progetto riguarderà il consolidamento strutturale e sismico dell’immobile, con interventi soprattutto in copertura, la modifica del boccascena e del palco, che, nato per l’avanspettacolo, sarà adeguato alle esigenze del teatro moderno. Saranno inoltre creati una zona attrezzata per gli artisti con camerini e servizi igienici, accessibile in modo indipendente, un locale regia, audio e video e uno per il laboratorio teatrale. Saranno previsti anche un proiettore cinematografico di ultima generazione, uno schermo per proiezione di alta qualità e un moderno impianto audio. I rivestimenti in legno avranno quasi la funzione di uno strumento musicale, che raccoglie e diffonde il suono.