Tassa di soggiorno Al via da inizio aprile

A Monte San Savino è stata istituita la tassa di soggiorno per i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive del Comune a decorrere dal prossimo primo aprile.

L’imposta di soggiorno è stata istituita per destinare l’intero suo gettito alle attività di: promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

Il Comune precisa che per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto che offrono alloggio, inclusi affittacamere non professionali, agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve.

La misura dell’imposta è determinata per persona, struttura ricettiva e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

L’imposta sarà applicata sino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per struttura ricettiva.

Le tariffe a notte variano da euro 2 a 1,5 a 1.

Saranno esenti dal pagamento dell’imposta gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune del Monte e i minori fino al compimento del 14 esimo anno di età.

Anche il Monte si allinea così ad altri Comuni della Valdichiana dove è in vigore la tassa di soggiorno.

