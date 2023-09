Taglio del nastro per il nuovo centro didattico La Penna Magica

Arezzo, 11 settembre 2023 –

Taglio del nastro per il nuovo doposcuola dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi. L’avvio dell’anno scolastico è stato anticipato dall’inaugurazione del centro didattico La Penna Magica che, facendo affidamento sulle professionalità di psicologi e educatori, va a rinnovare l’attività di un servizio specializzato nel supportare bambini e ragazzi nell’apprendimento e nello svolgimento dei compiti. La recente crescita dell’utenza ha motivato il trasferimento del servizio in via Montefalco in un moderno, funzionale e amplio locale alle porte del centro cittadino, con spazi progettati e realizzati per ottimizzare le risposte per le differenti richieste delle famiglie e delle scuole. «L’attenzione verso i bisogni dell’età evolutiva - ha ricordato padre Giovanni Battista Scarinci, direttore amministrativo dell’Istituto di Agazzi, - rappresenta da tempo una delle mission della nostra attività che viene concretizzata attraverso gli investimenti attuati per attivare nuovi servizi innovativi in diversificati ambiti. Tra questi, rientra anche La Penna Magica per garantire un reale supporto scolastico attraverso la previsione di locali dedicati, la presenza di figure professionali e l’attivazione di percorsi personalizzati sulle esigenze dei singoli alunni». Il servizio del doposcuola La Penna Magica è rivolto agli alunni di diverse età delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado per supportare nello svolgimento dei compiti e, soprattutto, nell’individuazione e nell’acquisizione delle metodiche di studio più funzionali per ogni singolo studente. Il percorso, proposto individualmente o in piccoli gruppi omogenei con frequenza flessibile, è sviluppato tra diverse attività volte a potenziare le competenze strumentali, a migliorare l’apprendimento, a sviluppare capacità di pianificazione e organizzazione, e a stimolare autonomia, autostima, autoefficacia e motivazioni nello studio. Le competenze professionali delle operatrici e la sinergia con il centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi permettono inoltre di rivolgere una particolare specializzazione anche nel sostegno a bambini, ragazzi e adolescenti con difficoltà rilevate nel contesto scolastico o con diagnosticati quadri di disturbi del neurosviluppo. Questo centro didattico, supervisionato dalla dottoressa Roberta Ghignoni (responsabile clinico di Futurabile), si pone infatti come anello di congiunzione tra il percorso scolastico e il percorso riabilitativo di alunni con Disturbi dell’apprendimento, ADHD - Disturbi da deficit di attenzione e iperattività o disturbi del linguaggio, operando in stretta sinergia con le famiglie, con i docenti e con gli istituti comprensivi. Il servizio, attivo dal lunedì al sabato, è coordinato dalla dottoressa Linda Vagnoli e fa poi affidamento sulle dottoresse Francesca Piomboni e Serena Cerofolini che affiancheranno gli alunni tra tante diverse attività scolastiche, ludiche e ricreative. «La Penna Magica - ha aggiunto la dottoressa Ghignoni, - è oggi un moderno e accogliente centro didattico dove ogni studente può trovare uno spazio per lo studio, le relazioni, la crescita, lo sviluppo di nuove competenze e lo scambio di esperienze. La finalità riabilitativa dei servizi dell’Istituto di Agazzi è inoltre testimoniata dall’attenzione rivolta agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento in sinergia con Futurabile con l’obiettivo di andare a costituire una rete tra docenti, educatori, famiglie e terapisti per attuare percorsi psico-educativi integrati, condivisi e coordinati, con sinergie operative volte a individuare i diversi ambiti su cui intervenire e da potenziare».