Taglio del nastro per i rinnovati appartamenti della Casa Pia

Arezzo, 17 maggio 2023 – Taglio del nastro per i rinnovati appartamenti della Casa di Riposo “Fossombroni”.

Lo storico istituto cittadino, conosciuto come Casa Pia, è stato sottoposto a un importante intervento di restyling degli ambienti al piano terra in virtù di un’iniziativa solidale da parte della ditta Sgrevi che ha donato circa duecentocinquanta metri quadrati di pavimentazione.

Questo gesto ha permesso di migliorare l’estetica, la vivibilità e la qualità di sette appartamenti dedicati alla vita indipendente, con materiali scelti dopo un’attenta fase di studio in armonia con la storicità dell’edificio e in linea con i bisogni socio-sanitari dei residenti.

«Ringraziamo la ditta Sgrevi - ha commentato la presidente Debora Testi, - per una donazione che impatta direttamente nella vita dei nostri ospiti e che si inserisce perfettamente nel generale percorso intrapreso dal consiglio di amministrazione della Casa di Riposo “Fossombroni” in cui sono previsti una serie di interventi per il miglioramento e il restyling dell’istituto.

Questo gesto di vero mecenatismo conferma il grande cuore degli aretini verso la nostra realtà, andando realmente a migliorare la qualità della vita e dell’assistenza ai nostri ospiti». La Sgrevi ha posto al servizio della casa di riposo un’esperienza nei settori di arredamento, di edilizia e di ristrutturazioni che affonda le proprie radici nel lontano 1961, quando Ugo Sgrevi avviò l’attività dell’omonima azienda che è rapidamente diventata un vero e proprio punto di riferimento per architetti, geometri, costruttori e privati.

Da sempre attenta e sensibile ai bisogni del territorio, la ditta ha portato un deciso contributo al rifacimento di tutti gli appartamenti affacciati sul cortile interno della Casa Pia attraverso la donazione di una pavimentazione in gres porcellanato grigio con relativi battiscopa in ceramica che è caratterizzata da elevati standard di resistenza agli urti e all’usura del tempo.

La conclusione dei lavori è coincisa con un simbolico momento di inaugurazione concretizzato dalla visita di Patrizia Cruciani e Paolo Barboncini, rispettivamente amministratore unico e responsabile dello showroom della Sgrevi, che hanno vissuto un momento di confronto e di incontro con i residenti e con la direzione.

«Desidero esprimere i sensi della mia profonda gratitudine alla ditta Sgrevi - ha aggiunto Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale, - che ha donato le piastrelle per pavimentare gli appartamenti della Casa Pia. Si tratta di un gesto filantropico che ricopre un’alta valenza sociale nei confronti della collettività perché proprio promuovendo interventi di carattere sociale, culturale e ambientale ci si rende promotori dello sviluppo e della coesione della stessa comunità».