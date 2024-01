Svolta sui parcheggi. Il Tarlati sarà ampliato e aperto alle auto. Fortezza, nuova porta

Obiettivo: passaggio a nord. Un nuovo parcheggio e un nuovo percorso pedonale raccontano come sta cambiando volto l’area compresa tra via Tarlati e la Fortezza. L’annuncio del sindaco Ghinelli all’indomani della Città del Natale che bissa se stessa con numeri da record (un milione e mezzo di presenze in poco meno di due mesi), è sul tavolo dell’assessore Alessandro Casi che tiene in ordine il puzzle degli interventi in città, con al centro i progetti destinati a lasciare traccia. Come quello dell’accesso pedonale a nord che consente di arrivare in Fortezza e, una volta terminati i lavori, di circumnavigarla. Un percorso suggestivo che vuole affascinare turisti e visitatori ampliando l’offerta e valorizzando la bellezza del complesso mediceo.

Torniamo ai parcheggi: la nuova area di sosta sarà realizzata accanto a quella Tarlati, all’altezza della rotatoria del cavallo. In pratica si tratta di un ampliamento della capienza dell’attuale parcheggio. Una cinquantina di stalli in più per bus e camper che libereranno l’attuale area di sosta riservata alle auto. "L’intervento si inserisce in un piano di potenziamento del sistema parcheggi ed è finalizzato a fronteggiare il numero sempre crescente di visitatori, offrendo un servizio in più e integrando la capienza complessiva degli stalli", spiega Casi che inquadra l’intervento nel progetto più ampio destinato a incidere sulla viabilità nella zona a nord della città: la realizzazione della rotatoria in via Buonconte da Montefeltro collegata a via Tarlati e alla nuova area di sosta attraverso il "braccetto", funzionale per chi dovrà entrare in città, non più passando dal centro, ma dal raccordo per poi raggiungere la zona a nord. "Atam è il soggetto che si occuperà della nuova area di sosta e in questa fase i tecnici sono al lavoro sulla progettazione". Tempi previsti: giugno, poi il bando e il via ai lavori.

In Fortezza il varco è stato aperto e completato: condurrà aretini e visitatori in un camminamento ad anello attorno al monumentale bastione. Il punto esatto dove è stato aperto il varco rimanda a un documento storico che in un certo senso ha fatto da "mappa" ai tecnici che hanno eseguito l’intervento.

"In quel punto c’era già un’apertura poi nel tempo richiusa", osserva Casi. La tabella di marcia ha tappe serrate ma il progetto è in fase di ultimazione. "Restano da completare alcune sistemazioni nell’area adiacente del parco, poi andremo a conclusione. Il nuovo percorso sarà inaugurato a primavera e rappresenta un plus per gli aretini e i turisti che scelgono Arezzo in maniera crescente".

E nell’anno dedicato a Giorgio Vasari proprio la Fortezza che il maestro del Rinascimento progettò su indicazione di Cosimo I de’ Medici, sarà un altro tassello delle iniziative al centro delle celebrazioni. E così, sarà possibile scoprire un altro pezzo della città antica e tuffarsi in un tempo, ricco d’arte e di bellezza, nel segno di Vasari.