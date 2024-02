Sviluppo, formazione e infrastrutture

"Oggi per Confartigianato Imprese Toscana - ha sottolineato Ferrer Vannetti - inizia un percorso nuovo, con una ritrovata unità di impegno ed intenti a fianco dei nostri associati, per costruire nella nostra Regione un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese, puntando sulla formazione, le competenze, l’innovazione e la sostenibilità. Senza adeguate infrastrutture senza un tessuto produttivo forte e coeso non è possibile per le imprese toscane competere su mercati sempre più complessi".