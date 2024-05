Super domenica. Bimbimbici e il Calcit

Domenica di appuntamenti per tutta la famiglia con il Mercatino dei Ragazzi del Calcit e Bimbimbici. Il 12 maggio con ritrovo alle 9,30 al parco Ducci di Arezzo e partenza alle 10, ritorna Bimbimbici 2024. L’evento compie 21 anni, e ha l’obiettivo di affermare il diritto di tutti, ma dei bambini in particolare, a muoversi in sicurezza con un mezzo sostenibile per eccellenza: come la bici appunto. In programma una mattinata di pedalate con la scorta della polizia municipale e rientro a mezzogiorno al parco Ducci dopo un percorso di circa 10 km. L’evento di Fiab, Estra, Legambiente, unisce tante realtà cittadine. Si parlerà di mobilità sostenibile, poi di acqua senza sprechi in collaborazione con Nuove Acque, ci sarà la Melomerenda con mele del territorio e si parlerà di Raccolta differenziata dei rifiuti: all’Ecostazione di SeiToscana.

Ma domenica l’apputamento sarà anche con la 70esima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit in zona Eden. Obiettivo raccogliere fondi per sostenere il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. Attesi 250 banchini e circa 400 ragazzi, accompagnati da altrettanti genitori, migliaia di persone per un evento che attira ogni volta tantissimi aretini pronti a fare acquisti donando generosamente per la causa del Calcit. "Pe ri partecipanti anche la medaglia del Calcit realizzata dalla sezione orafi del Margaritone – spiega il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli - Obiettivo con il Mercatino di domenica 12 maggio, raccogliere fondi da destinare al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche per cui il Calcit ogni mese versa circa 30 mila euro. In ponte anche altri progetti ma riguarderanno la seconda metà dell’anno. Tutti gli eventi di maggio invece sono destinati allo Scudo". Maggio infatti è il mese per eccellenza degli eventi targati Calcit. Non solo il Mercatino dei Ragazzi, anche il ritorno del Mercatino in Concerto e quello dell’evento Mani & Cuore con migliaia di copertine di lana pronte ad essere stese sul mattonato di piazza Grande il 26 maggio. "Al Mercatino di domenica 12 maggio parteciperanno 250 banchi disposti su un solo lato dall’edicola di via Spinello a quella di via Guadagnoli – spiega Sassoli.