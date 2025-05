"Suoni nel cuore delle Foreste". Via alle iscrizioni

PRATOVECCHIO

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni alla prima edizione del concorso internazionale pianistico "Naturalmente Pianoforte: Suoni nel Cuore delle Foreste Casentinesi", che si terrà a Pratovecchio dall’11 al 14 settembre 2025, novità di "Aspettando Naturalmente Pianoforte". Il concorso, organizzato dall’associazione Pratoveteri, è rivolto a pianisti emergenti fino a 35 anni (italiani e stranieri), con l’obiettivo di valorizzare il talento, la passione e la capacità interpretativa delle nuove generazioni. Tutte le prove si svolgeranno al Teatro degli Antei di Pratovecchio, su un prestigioso pianoforte Gran Coda Steingraeber & Söhne, di fronte a una giuria internazionale composta da cinque tra rinomati pianisti, insegnanti e musicologi, sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini (nella foto). Le esibizioni saranno aperte al pubblico e la finale verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali di Naturalmente Pianoforte, per condividere questo evento d’eccellenza con tutti gli appassionati di musica.

Il concorso incarna lo spirito di Aspettando Naturalmente Pianoforte, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella bellezza e nella spiritualità delle foreste casentinesi. Sarà occasione per scoprire un territorio di straordinaria bellezza, tra santuari ed eremi, paesaggi mozzafiato e l’autentica accoglienza delle comunità locali. Il concorso internazionale pianistico segna l’inizio di un’estate ricca di appuntamenti: Aspettando Naturalmente Pianoforte 2025 ha preparato un calendario di eventi tra giugno e luglio, che comprenderà concerti in scenari inconsueti, progetti artistici, contaminazioni e incontri.