Successo a Roma per gli artisti del liceo Giovagnoli

Il Liceo Artistico Giovagnoli IIS Città di Piero di Sansepolcro, indirizzo Architettura a Ambiente, ha riscosso grande successo in occasione della V Biennale dei Licei Artistici. Si tratta di un concorso abbinato a una mostra al Museo delle Civiltà, nel Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari all’Eur, a Roma, coinvolgendo duecentodieci Licei Artistici italiani. Gli studenti Uka Liza, GudebskI Eias Dellam della classe 4LBA e Katia Mondani della classe 5LAA, sono stati selezionati tra gli undici vincitori per l’opera scultorea Dreambook, in legno lamellare e terracotta. Oltre che per gli studenti, è stata una soddisfazione per la preside Emilia Marocco e per gli insegnanti di indirizzo Antonio Caputo e Maria Antonietta Miglionico. Inspirandosi a Pascoli, il tema scelto è il sogno come "infinita ombra del vero", come fantasia, come desiderio, come utopia, tra realismo e astrazione, tra speranza e impalpabilità. Dreambook ha la foggia di un libro aperto e reinterpretando in modo originale una tavola omologa cinquecentesca degli Uffizi, senza dimenticare le pagine mosse dal vento dell’Annunciata di Antonello da Messina, diviene un suggestivo contenitore di sogni.

Liletta Fornasari