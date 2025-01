Subbiano, la Befana è arrivata in tutto il territorio portando in dono dolci calzette a tutti i bambini

Arezzo, 7 gennaio 2025 – La Befana tutte le feste si porta via, ma porta con sé il ricordo di una giornata magica passata a Subbiano e nel suo territorio, dalle pendici dell’Alpe di Catenaia al lungarno.

Cinquecentocinquanta calzine dolci sono state donate dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dei supermercati del territorio, Gala e Carrefour di Castelnuovo a circoli ricreativi, associazioni, proloco, parrocchia e Caritas per essere distribuiti in modo collettivo a tutti i bambini del paese e delle frazioni e località.

L’Assessore alla scuola Laura Moneti afferma: “Abbiamo avuto una bella sinergia tra Sindaco, Ilaria Mattesini, assessori e consiglieri, anche perché siamo genitori.Per me questo è il primo anno che mi sono dedicata a questo evento e ce l'ho messa tutta.

Spero con l’assessore alla cultura Paolo Domini, e con gli altri dell'Amministrazione, di aver portato tanti sorrisi ai bambini perchè ne hanno bisogno.” Quella del dono delle calzine dolci ai bambini da parte dell’Amministrazione comunale prende avvio tanti anni fa avvalendosi della collaborazione delle realtà locali che fanno aggregazione.

Paolo Domini Assessore alla cultura, dichiara: “Subbiano è un territorio molto vasto ma che ha risposto con grande presenza e con delle iniziative per bambini e famiglie che sono un ritorno a vivere questa festività con tutto ciò che ciò comporta, come il fatto di ritrovarsi, di stare insieme, in modo che tutte le comunità siano vive e lo siano grazie chiaramente a chi ci vive, ai rappresentanti e volontari delle frazioni e alle associazioni in generale che si fanno carico di incontri per rendere ancora più lieta la giornata.

“A Subbiano messo da parte ogni gioco tecnologico è riapparsa la classica tombola, fatta riscoprire a bambini e famiglie dall’Oratorio parrocchiale di Subbiano, dal circolo di Vogognano con il Giano Viola, dal Circolo del Chiaveretto al Circolo di Calbenzano che per propiziare l’anno ha immolato la “Fantoccia”Befana nel rogo.

Consegne dirette delle calze ai bimbi a Santa Mama con le Tre Contrade, a Giuliano e a Montegiovi anche con la Fraternità della Speranza. Spettacolo magico al Circolo di Castelnuovo e Befana in volo con scopa scoppiettante a Falciano con la Proloco di Catenaia e Asbuc richiamata dai canti del coro dei bambini diretto dal m° Belli con Simona Mattesini.

Il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini commenta: “Sono stata felice delle iniziative del mondo dell’associazionismo e di come i circoli delle frazioni abbiano avuto voglia di fare delle feste, dei piccoli eventi per far vivere le varie località e per riunire le famiglie. E’ un bel segno del camminare insieme, Amministrazione e associazioni.”