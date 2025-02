Studenti pronti al futuro. Palaffari, la carica dei 10mila

di Angela Baldi

AREZZO

Cosa fare dopo la maturità? Quale università o quale percorso post diploma scegliere? Una decisione importantissima su cui si interrogano ogni anno migliaia di famiglie e di studenti. Diecimila quelli pronti a fare il punto sulle opzioni post diploma ad Arezzo. Sono tanti quelli attesi per la due giorni di domani e giovedì 6 febbraio ad Arezzo Fiere e Congressi dove dopo il successo dello scorso anno torna per la sua seconda edizione, il Salone dello studente organizzato da Campus Orienta. Una due giorni per accompagnare studenti e studentesse delle scuole superiori, nell’importante scelta del percorso da intraprendere dopo la maturità. Al Salone saranno presenti diverse tipologie di espositori: università, accademie, scuole di alta formazione, Its Academy, associazioni, istituzioni e aziende. Tante le realtà formative del territorio presenti, tra queste l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, e poi nove Its Academy della Regione Toscana, l’Istituto Modartech di Pontedera, la Libera accademia di belle arti di Firenze, la Scuola superiore per mediatori linguistici Unicollege di Firenze. E molti altri ancora. Al Salone gli studenti potranno partecipare ad incontri di orientamento, seguire le presentazioni delle offerte formative, ma anche rivolgersi allo Sportello ascolto e parlare con lo psicologo.

Due gli incontri che saranno dedicati alla presentazione del Sistema Its Toscana. La partecipazione al Salone è gratuita e l’iscrizione si può fare dal sito www.salonedellostudente.it oppure dall’app CampusHub.

Gli studenti in visita possono anche ottenere fino a un massimo di 10 crediti finalizzabili nel Percorso Pcto. Campus, il salone dello studente, sarà un’occasione unica per incontrare e conoscere tutte le opportunità post-diploma, in Italia ma anche all’estero.

Il 5 e 6 febbraio sarà presente appunto anche l’Università di Siena con uno stand al Salone di Arezzo Fiere, dove il personale dell’Ufficio Orientamento e gli studenti tutor forniranno informazioni sull’offerta formativa del prossimo anno accademico e sui servizi agli studenti. Saranno inoltre fornite indicazioni sul prossimo Open Day dell’Università di Siena in programma il 25 febbraio.