Studenti e merito. I premi della banca

Banca Valdarno valorizza gli studenti più meritevoli. All’auditorium dell’istituto di credito, si è svolta la 41’ edizione di "10 e Lode". E’ il premio al merito scolastico con cui la Bcc ogni anno, sostiene gli alunni soci e figli de soci che conseguono ottimi risultati. "Una iniziativa – hanno detto i vertici della banca – che conferma, ancora una volta, volta il legame stretto che c’è tra lo studio e la crescita di un territorio. La cerimonia di premiazione ha visto gli interventi di Gianfranco Donato, presidente di Banca Valdarno di Stefano Roberto Pianigiani, direttore generale, Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace e Fabrizio Bernini, vicepresidente dell’istituto di credito. Bernini, insieme a Filippo Boni, giornalista e scrittore, ha poi presentato il libro "Qualsiasi cosa accada". Presente anche il vice sindaco di San Giovanni Paola Romei. Sono stati premiati 29 studenti che hanno terminato il percorso di studio con il massimo dei voti: Per ogni laureato è stata assegnata una borsa di studio di 500 euro. Questi i premiati: Bardi Elisa, Bonci Giulia, Braconi Costanza, Di Geronimo Alessio, Di Pietro Francesca, Ermini Letizia, Fusai Alice, Gaggi Caterina, Galantini Irene, Girolami Elisabetta, Girolami Giacomo, Mencarini Francesco, Merico Martina, Merli Francesco, Noferi Lucrezìia, Salati Asia, Saporito Simone, Savia Margherita, Per ogni diplomato alle scuole medie superiori è stata invece assegnata una Borsa di Studio di 300 euro. In questo caso i premiati sono stati Callotti Giulia, Fabbri Elisa, Girolami Sara, Marchese Alessandro, Mazzuoli Zoe e Sati Giulia. 250 euro di Borsa di Studio, infine, per ogni diplomato delle scuole medie inferiori. Il riconoscimento è andato a Brilli Sofia, Panichi Giorgia, Pascucci Anna, Poggi Giulia e Sabatini Sara.