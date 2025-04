Studenti e iscrizioni: "Le scuole della vallata danno segni positivi"

Sempre più iscritti nelle scuole della vallata. E’ questo il dato che riporta l’indagine conoscitiva condotta per il terzo anno consecutivo dalla rete scuole della Valdichiana. L’1,1% in più di studenti in uscita dalla terza media ha infatti scelto di rimanere in vallata iscrivendosi negli istituti superiori delle province. Un dato in crescita che sale ancora all’8,7% se si tiene in considerazione l’anno scolastico 2023/2024. "Un dato positivo- commenta il coordinatore dei dirigenti scolastici della Valdichiana, il preside Cristiano Rossi - che è frutto di un lavoro di squadra. Come scuole della Valdichiana abbiamo la fortuna di essere una rete unita e collaborativa, e quest’anno come ogni anno nel periodo delle iscrizioni abbiamo organizzato molti eventi condivisi di orientamento". Un impegno premiato dai dati, che parlano di 349 studenti che hanno scelto di proseguire gli studi in uno dei quattro istituti superiori della Valdichiana. Il 62,10% del totale. "Il trend di crescita delle iscrizioni nell’ultimo triennio – continua Rossi- è esito dell’investimento per promuovere le scuole del territorio, che offrono ai ragazzi una didattica personalizzata e un rapporto studenti-docenti più diretto. Una grande offerta formativa a cui manca solo un istituto tecnico industriale, per cui gli studenti si rivolgono al Galileo Galilei di Arezzo". Dati positivi che non cancellano però il problema dei trasporti nella vallata su cui il preside Rossi continua a richiamare da anni l’attenzione di amministrazione ed ente di gestione. "Le criticità per andare da un versante all’altro della valle sono evidenti. Gli studenti, per alcune tratte in particolare, sono costretti a più cambi di autobus. In molti lo fanno, ma noi continuiamo a chiedere da anni di individuare delle linee che favoriscano spostamenti più agevoli e che non penalizzino le nostre scuole". Poche settimane fa l’assessore ai trasporti del Comune di Cortona Silvia Spensierati aveva risposto all’appello rassicurando sull’impegno dell’amministrazione e mettendo in programma un incontro con i dirigenti scolastici e le altre amministrazioni della Valdichiana. A soffrire di più della mancanza di collegamenti, sarebbero proprio le scuole del versante sud occidentale della vallata. Da Civitella, Monte San Savino, Lucignano e Foiano mancano infatti adeguati collegamenti verso le scuole superiori di Castiglion Fiorentino, Cortona e Capezzine. Secondo il report, quasi la metà degli studenti che si sono iscritti in Valdichiana hanno optato per l’Isis Giovanni da Castiglione, che raccoglie ben il 46,7% di nuovi iscritti, più di un quarto per il Signorelli di Cortona, con il 30,4% e, a pari merito, per il Marcelli di Foiano e il Vegni delle Capezzine con il 11,5%. Se nelle scuole superiori della Valdichiana gli indirizzi più richiesti sono stati i licei, con il 53,3%, degli iscritti, è buono anche il dato degli istituti professionali, che raccolgono il 23,5% degli iscritti: circa il doppio rispetto al dato italiano. Un quadro, quest’ultimo, che secondo il preside Rossi registra l’impegno profuso nel creare spazi di incontro e conoscenza dei nuovi ambiti industriali. "Già dalle classi seconde organizziamo ogni anno visite nelle aziende e incontri con gli imprenditori. Un modo per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro rendendo appetibili anche nuovi tipi di professionalità".