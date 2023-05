Studenti disegnano gioielli etruschi

Consegnati agli alunni delle scuole primarie di Pratovecchio Stia i gioielli da loro stessi disegnati e creati. Il risultato di una progetto multidisciplinare che ha legato lo studio degli Etruschi e della loro arte orafa con la visita guidata nell’azienda Freschi&Vangelisti per scoprire la nascita di un gioiello. I bambini sono stati poi dotati di un vero e proprio kit per disegnare il proprio gioiello e riportarlo sulla cera seguiti dalla modellista Elisa Zavagli. Da qui l’azienda ha realizzato i loro manufatti. Ai bambini è stato spiegato che il gioiello contemporaneo affonda le sue radici in una tradizione estremamente affascinante come quella degli etruschi. Fusione a cera persa, sbalzo e tutto tondo sono solo alcune delle numerose tecniche di cui gli orafi etruschi divennero maestri nel corso dei secoli.