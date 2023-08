Studenti del liceo di Sansepolcro: finalmente la sede

Risolta la questione della collocazione temporanea degli studenti del biennio del liceo "Città di Piero" di Sansepolcro. Alcune settimane fa, il consiglio comunale biturgense aveva approvato un ordine del giorno a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia da effettuare nell’edificio ex Inapli, che funge appunto da succursale e che si trova a sud del centro urbano, a due passi dal confine con l’Umbria. Lavori finanziati nell’ambito del Pnrr, la cui durata è di almeno un anno, per cui nel documento il sindaco e l’amministrazione si sarebbero dovuti adoperare nei confronti della Provincia di Arezzo, che ha la competenza in materia, affinchè individuassero una sede provvisoria idonea per la decina di classi in totale e tale da arrecare il minor disagio a studenti e famiglie. La risposta della Provincia non ha tardato nel giungere: durante il corso dei lavori, i ragazzi del biennio dello scientifico saranno ospitati nei locali, già destinati a uso scolastico, che ospitano l’Istituto Tecnico Economico-Turistico, quindi nel centro della città e nel contesto di un’altra scuola che fa parte del liceo "Città di Piero". Nel frattempo, gli interventi stanno per prendere il via, come annunciato dal presidente della Provincia, Alessandro Polcri, con i consiglieri provinciali Laura Chieli – che ha la delega alla Pubblica Istruzione - e Marco Morbidelli, che si occupa di edilizia scolastica. "In tempi da record – ha detto Polcri - la Provincia si è attivata per dare al via ai lavori. L’intervento partirà il prossimo novembre, per concludersi entro agosto del prossimo anno.