Studenti ancora nei container. Quarto anno per la Buonarroti: "Prezzi lievitati e problemi appalti"

Un altro anno scolastico è iniziato, negli undici moduli prefabbricati, per sei classi della scuola media inferiore "Michelangelo Buonarroti" di Sansepolcro, dove i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico erano iniziati nell’estate del 2021, rivelandosi purtroppo un vero e proprio calvario: due interruzioni, l’ultima delle quali continua a persistere dalla fine del 2022, a causa del blocco del cantiere per problematiche tecniche ed economiche che hanno costretto la ditta milanese appaltatrice dei lavori a fermare tutto. Poi, nell’agosto del 2023, la comunicazione del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi: il Comune ha dato incarico ai legali di avviare le procedure di risoluzione del contratto, anche se poi ha offerto all’azienda un’ultima opportunità, ovvero l’amministrazione di Palazzo delle Laudi ha approvato una delibera per l’adeguamento dei prezzi (lievitati di non poco, nel frattempo), al fine di scongiurare il rifacimento di una nuova gara. Come dire: già i tempi saranno lunghi, evitiamo di farli diventare lunghissimi. "Per l’adeguamento dei prezzi – ha precisato Marzi - abbiamo attinto a uno specifico fondo e allo stesso tempo abbiamo chiesto di poter attingere a un altro fondo regionale. Attendiamo ora i riscontri della ditta per verificare se possiamo ripartire, altrimenti abbiamo già predisposto una sorta di piano B". In cosa consiste, assessore? "Nella redazione di un progetto di adeguamento ed efficientamento sulla base dei nuovi prezzi e non appena uscirà il relativo bando lo convoglieremo verso la Buonarroti. Abbiamo peraltro affidato gli incarichi per le valutazioni tecniche". Chiosa finale di Marzi: "Gli edifici scolastici hanno in modo particolare pagato le conseguenze dell’adeguamento dei prezzi e mi riferisco agli appalti ante-Covid. Questa è la verità". Intanto, ieri mattina il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore all’istruzione, Mario Menichella, hanno fatto visita ad alcune scuole della città, esprimendo il loro augurio per un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Un gesto di vicinanza e sostegno a studenti, insegnanti e personale scolastico che segna l’avvio di un nuovo anno scolastico pieno di entusiasmo e opportunità. Menichella ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione nel garantire ambienti scolastici sicuri, accoglienti e ben attrezzati. "Il nostro obiettivo – ha detto - è quello di supportare i giovani in un percorso di crescita personale e formativa, assicurando loro le migliori condizioni per apprendere e sviluppare le proprie capacità", ha dichiarato Menichella. "Ci stiamo impegnando al massimo per risolvere le criticità legate ad alcune realtà scolastiche – ha sottolineato il sindaco Innocenti – perché ci sta a cuore il bene dei nostri ragazzi e vogliamo essere di supporto alla loro crescita personale e culturale".