Strumenti musicali da donare alla scuola

"Avete in cantina o in soffitta uno strumento musicale che non utilizzate più? Dona alla scuola uno strumento musicale inutilizzato" È l’iniziativa lanciata dalla scuola Rita Levi Montalcini di Lucignano che ha organizzato una raccolta di strumenti musicali, acustici ed elettronici, con l’obiettivo di arricchire i suoi laboratori di musica. L’idea è stata lanciata venerdì scorso ma già la scuola ha ricevuto una decina di messaggi da persone che hanno mostrato il loro interesse a donare uno strumento: un ukulele, un amplificatore, un flauto traverso e altri che si aggiungeranno agli altri strumenti acquistati negli anni passati come i clarinetti. Una grande offerta, possibile anche grazie ai professori della scuola che si sono subito offerti disponibili a formare gli studenti anche rispetto ad altri strumenti musicali. Per chi vorrà poi saranno organizzati anche degli spazi extra scolastici per approfondire le tecniche.