"Stremate ultimo atto" compagnie amatoriali in scena per solidarietà

Entra nel vivo la rassegna "Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio" al Teatro Comunale di Cavriglia organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. La primavera teatrale cavrigliese continuerà con una serie di eventi in cui si intrecceranno lo spazio dato a valide compagnie amatoriali del territorio e alcune proposte teatrali di rilievo nazionale e internazionale, che però provengono tutte da proposte che nascono nel Valdarno.

Questa sera alle 21,15 al teatro di Cavriglia l’Associazione Masaccio presenta "Stremate ultimo atto" di Giulia Ricciardi, in una serata a sostegno della Misericordia di San Giovanni Valdarno e Sezione Cavriglia. Venerdì 16 maggio si torna al teatro di impegno civile, con "Non era santo ma i miracoli faceva - Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia", un nuovo progetto di Chiara Cappelli, Sergio Serges e Arlo Bigazzi. Questa produzione della Materiali Sonori verrà presentata giovedì 15 maggio, sempre alle 17.30, alla Casa del Popolo di Montevarchi in una iniziativa di riflessione sulla figura di Carnevale e sulla lotta alle agromafie promossa dalla Cgil.

Mercoledì 28 maggio al Teatro di Cavriglia sarà la volta di un evento internazionale: dal Giappone arrivano Samurai Artist Kamui con la cantante Mika Kobayashi, uno spettacolo - a cura dell’associazione Kengido Italia - che vede protagonista Tetsuro Shimaguchi, collaboratore da molti anni di Quintin Tarantino, autore delle scene di combattimento del film "Kill Bill" e maestro di spada di Uma Thurman.

Venerdì 30 maggio, la compagnia Diesis Teatrango proporrà il suo Progetto di Laboratorio Permanente di Teatro Sociale "Quadri d’autore - Scene dall’umano e da altre storie", con la direzione artistica di Piero Cherici e Barbara Petrucci. La rassegna di conclude il 7 giugno con un altro progetto di teatro civile: l’attore e regista Riccardo Lestini presenterà "Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro". Una produzione Lunazzurra Produzioni.