Strade dei quartieri invase dai rifiuti: "La gente lancia i sacchetti di notte"

Cassonetti fuori controllo per le strade di Montevarchi. Da un paio di giorni imperversano sui social le foto scattate dai residenti che immortalano le condizioni di alcuni contenitori della nettezza dislocati sul territorio comunale. In determinati casi una vera e propria invasione di rifiuti, che occupano persino i marciapiedi. La denuncia è approdata sul gruppo Facebook "Cara sindaca di Montevarchi", dove gli utenti si sono sbizzarriti nel postare delle immagini che parlano da sole. Nel primo caso siamo alla Ginestra, proprio a pochi metri dalla Fabbrica della Conoscenza, la biblioteca comunale. Sacchi di indifferenziato e cartoni occupano i passaggi pedonali e alcuni bidoni ad accesso controllato risultano pure aperti. E questa è la segnalazione della signora Concetta. Nello stesso luogo, quando ormai è calato il buio, è Patrizia a sottolineare che molte ore dopo la situazione non è cambiata, bensì si è aggravata. Con un particolare in più. La donna fa presente che, mentre la sporcizia regna sovrana lungo la strada, le pattumiere sono vuote. "Ho visto persone gettare immondizia dall’auto" racconta nel post. Poi fa notare che insieme agli altri rifiuti ha trovato anche un casco, uno pneumatico e pannolini per neonati. La richiesta è di maggiore attenzione nella pulizia delle aree dove vengono collocati i cassonetti, soprattutto per il fatto che i sacchi di umido lasciati a terra provocano fuoriuscite maleodoranti che attraggono vespe o peggio ancora i topi

Più telecamere e multe, infine, per contrastare il comportamento dei soliti furbetti. Il ragionamento è che in alcune circostanze la sensibilizzazione non basta, oppure non è abbastanza efficace, e per questo motivo si deve ricorrere alla sanzione pecuniaria. Si cambia location, ma lo spettacolo è sempre lo stesso. Su via Giovanni Pascoli, a pochi passi dalla casa di riposo, l’immondizia non consente di camminare con serenità lungo il marciapiede. Nei giorni passati è stato avvistato lungo il ciglio della strada addirittura un gabinetto, accuratamente inserito in un sacchetto trasparente. Franco interviene suggerendo che "per una Montevarchi pulita occorre ripristinare il servizio porta a porta, altrimenti sarà ancora peggio di così". Andrea critica invece l’inciviltà dei suoi concittadini, mentre nell’agone scende direttamente la consigliera comunale di Forza Italia Alessia Salvi: "Si può e si deve fare di più - spiega - ma anche noi come cittadini dobbiamo cambiare mentalità".