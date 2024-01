Storie di sport con il volume su Spalletti

CASTIGLION FIORENTINO

Un altro appuntamento per gli appassionati di sport, soprattutto del calcio e della lettura. A Castiglion Fiorentino arriva il giornalista Enzo Bucchioni con il suo ultimo libro, "Luciano Spalletti, il vincente". Sarà un coinvolgente incontro all’insegna dello sport e delle sue storie. Un volume ricco di aneddoti, curiosità e retroscena sulla vita sportiva dell’attuale ct della Nazionale azzurra, che tratta non soltanto la storia di un allenatore dallo stile unico, ma anche quella di un amore esclusivo e tenace per il calcio. "La biografia di Spalletti (nella foto) non è un libro sul calcio, ma il romanzo della vita di un uomo che s’è fatto da solo inseguendo con tenacia una grande passione. Dal non avere i soldi per comprarsi le scarpe da pallone, alla vittoria dello scudetto", dichiara l’autore Bucchioni.

Dagli albori di una grande carriera alla conquista, trentatrè anni dopo Maradona, di uno storico campionato sulla panchina del Napoli: intervistato da Luigi Alberti, l’autore Bucchioni, commentatore e opinionista televisivo, già direttore del Qs, Quotidiano Sportivo dal 2011 al 2014, ripercorrerà, attraverso le pagine del suo libro, i segreti, le invenzioni tecniche, i metodi e le vittorie di un tecnico controcorrente e dal gusto inesauribile per le sfide, diventato, oggi, uno degli allenatori italiani più apprezzati del calcio contemporaneo. L’incontro all’insegna dello sport e delle sue storie, è in programma lunedì 8 gennaio alle 21, nella cornice dell’Auditorium Le Santucce.