Stop rifiuti abbandonati . Il Comune triplica le multe. Scovati in sei dai video

Guerra a chi abbandona rifiuti pesanti per il paese. La giunta di Bibbiena ha deciso di aumentare la sanzione minima da 25 a 80 euro per i trasgressori, ha ingaggiato 6 ispettori ambientali ed investito oltre 30 mila euro su telecamere che vengono spostate anche nelle varie frazioni. Un piano per bloccare chi ha la cattiva abitudine di buttare tutto per strada, anche quando esiste un servizio gratuito per materiali ingombranti. Come dimostrano anche i primi dati in arrivo dalle telecamere di controllo ambientale, che solo nelle prime tre settimane hanno già colto in flagrante sei persone. "Questo è un segnale molto forte che come amministratori vogliamo dare ai cittadini - dice l’assessore Francesco Frenos non possiamo più tollerare coloro che, senza rispetto per la comunità, abbandonano i rifiuti a fronte di un servizio molto efficiente messo a disposizione da Sei Toscana, per il ritiro gratuito degli ingombranti e per la possibilità di conferimento gratuito nelle isole ecologiche. Questo è un primo passo, poi valuteremo nel prossimo futuro come muoverci. Nell’imminente cambio di passo sulla raccolta dei rifiuti a livello comprensoriale e sulla necessità che avremo di aumentare la differenziata mettendoci in linea con le regole vigenti, dobbiamo assolutamente cambiare passo anche sul fronte delle sanzioni e dei controlli.

Ricordiamo, che alcuni abbandoni non sono solo sanzionabili con multe pecuniarie ma hanno una ricaduta anche di natura penale". Il corposo aumento della sanzione minima per chi abbandona rifiuti fa parte di un importante progetto attivato dal 1 settembre su tutto il territorio di Bibbiena. Sono state acquistate, per un investimento di 30 mila euro, 5 telecamere che stanno girando su tutto il territorio a seconda delle esigenze o delle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. "Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sta aumentando esponenzialmente e non solo sul nostro territorio - dice l’assessore Frenos - Crediamo, come amministratori, che contro questi atteggiamenti sbagliati e moralmente riprovevoli, poiché mettono in pericolo la salute di tutti, devono essere bloccati: Dobbiamo agire innanzitutto con l’educazione e la prevenzione e su questo fronte stiamo portando avanti progetti di educazione ambientale nelle scuole. Ma a oggi questo non è sufficiente, quindi abbiamo deciso di aumentare le sanzioni e potenziato il controllo del territorio con telecamere e ispettori ambientali". A Bibbiena sono stati ingaggiati, tramite una società esterna che gestisce il controllo del territorio riguardo all’abbandono dei rifiuti, 6 ispettori, che avranno il compito di fare segnalazioni, vigilanza attiva, ma anche educazione e aiuto di prossimità.