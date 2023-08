Sterbini in tour a Cavriglia: serata di musica e solidarietà con la Cena del Cuore

Walter Sterbini, l’artista valdarnese finalista, nel 2022, della trasmissione Rai "The Voice Senior" continua il suo tour e in diverse occasioni abbina i concerti alla beneficienza. E’ quello che accadrà il 5 settembre prossimo, quando alle 19, ai Giardini Ardenza di Cavriglia, si terrà la "Cena del Cuore", una serata di musica e solidarietà. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto all’associazione toscana idrocefalo e spinta bifida, la patologia di cui è affetto anche il figlio Matteo, il suo primo fans, che lo ha seguito anche sabato sera a Cortona, dove il cantante sangiovannese ha tenuto un bellissimo spettacolo nella centralissima piazza Signorelli. Brani emozionali che hanno attraversato intere generazioni, tra cui quelle presentate nelle serate di The Voice. Particolarmente toccante l’interpretazione di "Sarà per te", la canzone scritta da Francesco Nuti per la figlia Ginevra e portata a Sanremo nel 1988. Una interpretazione magistrale quella di Sterbini, che ha suscitato grandi consensi. L’artista, ovviamente, si esibirà anche a Cavriglia. Dopo la cena, infatti, presenterà l’evento "Una generazione in musica! Un viaggio di 40 anni in una sera". Walter, due anni fa, ha partecipato alla penultima edizione di The Voice Senior, conquistando il podio. A seguirlo, una città intera, San Giovanni, che si è poi scatenata con il televoto. Dopo "Cambiare" di Alex Baroni e "Sere Nere" di Tiziano Ferro, nella serata finale il cantante valdarnese si è cimentato in "Ancora", brano indimenticabile e portato al successo nel 1981 da Eduardo De Crescenzo. Un’altra scelta dal coefficiente di difficoltà elevato ma che ha ancora una volta confermato le straordinarie qualità vocali e la grandissima tecnica dell’artista. Walter ha una famiglia unitissima, composta da Iacopo, Niccolò, Matteo e dalla moglie Manola. Ha fatto il commerciante. Il suo bar e la sua gelateria sono stati per lungo tempo un luogo di ritrovo dei sangiovannesi. Ma la musica è sempre stata la sua grande passione.