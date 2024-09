Stazione dei bus, un anno di lavori. Il capolinea sarà nell’area di via Tani

Chiude per un anno il polo intermodale in zona stazione a Montevarchi e l’attività di capolinea dei bus di Autolinee Toscane sarà ripristinata nell’ex autostazione di via Sante Tani/ viale Diaz, a fianco dell’Hotel Delta. Un provvedimento inevitabile, legato ai lavori di rifacimento e di riqualificazione dell’area del Memorario, con la chiusura del capolinea di Via IV Novembre e l’impossibilità di sosta e passaggio. Tutte le corse delle linee che fino ad oggi fermavano e sostavano nel polo intermodale saranno deviate, comprese le corse provenienti e dirette a Firenze, Valdarno fiorentino, aretino e senese. In via IV Novembre verranno predisposte nuove fermate per le linee in direzione Arezzo e Valdambra, mentre il servizio di trasporto "scuolabus" subirà modifiche, con l’introduzione di una nuova fermata in via IV Novembre e una in piazza Vittorio Veneto. Tutte le modifiche saranno comunicate nei prossimi giorni, compresa la data di apertura della stazione di via Sante Tani, in una pagina specifica creata da Autolinee Toscane sul sito ufficiale www.at-bus.it. I lavori di completamento del polo di interscambio ferro-gomma realizzato al confine con la stazione ferroviaria è molto importante e muoverà investimenti per tre milioni di euro, soldi interamente finanziati con i fondi europei del Pnnr. Stazione appaltante, la Provincia di Arezzo.

Il progetto riguarda l’area che costeggia i binari della linea ferroviaria, tra via IV Novembre e via Dante, quindi in centro storico. Verranno realizzati una pensilina principale metallica, coperta da con pannelli in vetro; una pensilina secondaria, ricoperta da un sistema di vetrate per proteggere le persone dalle intemperie e un piccolo fabbricato con struttura metallica adibito a biglietteria.

Per venire incontro alle esigenze sia degli autisti dei bus che di chi utilizzerà il servizio, il progetto ha definito il flusso dei pedoni che giungeranno al polo ferro-gomma creando, a partire dal confine con il parcheggio di Largo Alfredo Gori, un marciapiede più ampio e una pensilina di protezione dalle intemperie. Previsto poi un percorso illuminato e dotato di sistema pedo-tattile. Panchine e zone di sosta completeranno tutta l’opera. La zona nel quale troverà posto il "Memorario" è al centro di un progetto elaborato nel 2011, che ha visto, l’anno successivo, il completamento del primo lotto, ovvero la fermata degli autobus. Mancava però l’interscambio tra ferro e gomma, dato che siamo al confine con la stazione ferroviaria, e l’intermodalità con le biciclette. Parliamo di un’area di oltre 6.300 metri quadrati che interessa la stazione dei bus, dei cicli e percorsi pedonali e viari di collegamento verso piazze e vie.