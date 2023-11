Stato dei cimiteri a Montevarchi. La consigliera Rossi. “I cittadini meritano risposte”

Arezzo, 02 novembre 2023 – “ L'amministrazione comunale di Montevarchi si è dimenticata completamente dei cimiteri comunali”. Lo ha detto il consigliere comunale di Impegno Comune Cristina Rossi, che in concomitanza con la Festa di Ognissanti ha denunciato lo stato di incuria diffusa in ogni camposanto del territorio. Rossi ha poi ricordato che non c'è stata alcuna risposta agli interrogatori presentati dalle forze di opposizione. “Insomma, la giunta sui cimiteri continua a essere silente e non si attiva per risolvere i problemi – ha detto – Sono sotto gli occhi di tutte le condizioni in cui versano mura, manufatti e lastricati, sono ormai mesi che gli ascensori del cimitero comunale sono completamente fuori uso, tanto che anche al riguardo sono state fatte segnalazioni in consiglio e anche da numerosi cittadini, con tanto di testimonianze fotografiche. La risposta è stata ricevuta? Il silenzio più totale e ad oggi nulla è stato fatto per consentire ai cittadini più anziani o con problemi di mobilità di poter accedere in sicurezza al cimitero”. “

Silenzio – ha aggiunto - che riguarda anche la richiesta di prevedere dei bidoni per la raccolta differenziata all’interno dei camposanti: anche su questo punto due interrogazioni cadute nel vuoto. Ma noi non ci arrendiamo e insieme al Consigliere Camiciottoli di Avanti Montevarchi ed Europa Verde abbiamo presentato una nuova interpellanza nel consiglio comunale de 26 ottobre. Un tempo si diceva che un brutto vizio della politica fosse quello di intervenire sui problemi solo quando si ponevano le condizioni di estrema necessità o in concomitanza di qualche importante evento. Adesso invece gli eventi che contano sembrano solo quelli nei quali si può fare passerella”. Rossi ha sottolineato che le centinaia di cittadini che anche oggi e nel week end prossimo andranno a trovare i loro cari meritano una risposta. “Occorre riportare i cimiteri a uno stato generale di decoro e fruibilità – ha concluso - Per quanto ci riguarda, continueremo a sottolineare quelle questioni che riteniamo fondamentali per una comunità come la nostra: la difesa del decoro generale, il rispetto e la valorizzazione degli spazi pubblici e frequentati da tutti i cittadini, le necessità di coloro che hanno maggiore, ed effettivo, bisogno anche se dovesse persistere questo assordante silenzio che caratterizza da mesi la giunta comunale su ognuno di questi punti.