Stanze dell’Opera. Arriva il baritono. Lucio Gallo

Dopo Katia Ricciarelli e Vesselina Kasarova, Giuseppe Gipali, adesso arriva Lucio Gallo oltre a manager di artisti lirici e audition planner. È all’insegna della musica classica internazionale il programma della nuova scuola "Le stanze dell’opera" per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, le cui attività sono partite a marzo. Attraverso masterclass pensate per un numero chiuso di partecipanti, l’obiettivo della scuola è di rendere il mondo dell’Opera accessibile a chiunque lo desidera, portando ad Arezzo i docenti più qualificati per un percorso unico nel suo genere. A guidare il progetto è Fondazione Guido d’Arezzo che, nell’ambito delle molte azioni volte allo sviluppo e alla promozione della cultura sul territorio, ribadisce l’impegno per la diffusione della cultura musicale, oltre che per formare e preparare nuovi talenti al lavoro di artista.

La rassegna è partita alla Casa della Musica di Arezzo con le masterclass del tenore Giuseppe Gipali, che ha lavorato con grandi direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniele Gatti, Nicola Luisotti, e della pianista Silvia Gasperini. Dopo la settiaman full immersion con Katia Ricciarelli, le stanze dell’oepra proseguono ad aprile con le masterclass dell’audition planner Eleonora Pacetti, fondatrice e direttrice dello Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma e amministratrice della Finale Produzioni, società di sviluppo di prodotto musicali e cinematografici, da sabato 6 a martedì 9 per un’immersione sulle modalità di preparazione delle audizioni e dei concorsi.

In arrivo anche il baritono Lucio Gallo, collaboratore di illustri direttori d’orchestra tra cui Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Colin Davis e tanti altri, da lunedì 15 a venerdì 19 per un viaggio da Mozart a Wagner sulle ali del canto attraverso lo studio e il perfezionamento di lieder, arie da camera, opera e oratorio. Conclusione con gli incontri guidati dal manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, ideatore del Festival Respighi di Bologna e collaboratore di numerosi teatri nel mondo tra cui Metropolitan di New York, la Scala di Milano e Sydney Opera House, dal 28 al 30 maggio.

