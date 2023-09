Spacciatore picchia la ex moglie, denunciato dai carabinieri

Cortona (Arezzo), 5 settembre 2023 – Ancora una storia di violenza che emerge dalla denuncia di una donna. I militari di Cortona (Arezzo) sono intervenuti questa mattina all’alba su richiesta di una donna che li ha contattati lamentando di essere stata picchiata dall’ex al termine di una discussione. L'ex marito, secondo quanto riferito in una nota dell'Arma, al momento dell'arrivo dei militari non era presente in casa poiché, a dire dalla donna, si era allontanato a bordo di un furgone bianco.

Nel corso dell'intervento ha rivelato ai carabinieri che l'ex coniuge sarebbe stato dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti e che presumibilmente si era allontanato dalla abitazione portando con sé un quantitativo imprecisato di droga.

I militari nel lasciare l'abitazione hanno notato vicino a una pianta ornamentale una bustina in cellophane contenente 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La merce è stata sequestrata. Le indagini sono in corso, l'uomo al momento è stato denunciato con l'ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie.